快訊

學習歷程竟商品化！北科大4項5天課程8千 全教總籲徹查

台中大火6死最後運出焦屍是羊？消防員：確認是嬌小女屍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

港股瀉逾千點失二萬一 創68個月新低

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
港股瀉逾1,000點失二萬一，創68個月低。香港信報
港股瀉逾1,000點失二萬一，創68個月低。香港信報

俄烏戰事未有停火跡象，加上市場憂慮俄羅斯石油禁運風險，油價7日上午急升，港股連跌三周累瀉3,000點後，7日上午曾大跌逾1,000點，創2016年7月即68個月以來新低。

香港信報報導，恒指7日低開596點報21,308點，跌幅隨即擴大，9時57分，恒指跌幅超過1,000點，一度急跌觸及至1,078點，報20,826點，創2016年7月初上來即68個月以來最低。

國指低開198點或2.6%報7,488點，最新插4.4%報7352。

科指再創推出以來新低，最新瀉5.3%報4,488點。

美股道指期貨挫440點，納指期貨插2%。

美國十年債息急跌至1.68厘，息差收窄下，滙控低開6.4%報港幣48.2元，最新仍跌6.1%。

阿里巴巴跌4.7%報港幣94.3元，騰訊跌4.5%報港幣385.2元；美團跌逾9%，連同友邦、港交所、小米、新地、港鐵、舜宇、吉利、九倉置業(01997)、中生製藥、阿里健康及瑞聲，約共14檔藍籌創52周新低。

俄羅斯 港股 香港

延伸閱讀

金價漲破2,000美元 俄烏戰事帶動避險需求急升

期交所大專院校模擬交易競賽 3月7日起接受報名

美股指數電子盤挫低逾1% 台指期開盤跌306點寫今年新低

本周房產熱話／俄烏開戰推升通膨「房價恐更高」 329檔百億級大案遍地開花　三峽北大特區漲勢驚人破5字頭

相關新聞

兩會特別報導／習近平：不搞運動式降碳

節能減碳成為全球議題，中共總書記習近平5日參加產煤大省內蒙代表團審議時指出，實現「雙碳」目標，必須立足國情，不能脫離實際...

港股瀉逾千點失二萬一 創68個月新低

俄烏戰事未有停火跡象，加上市場憂慮俄羅斯石油禁運風險，油價7日上午急升，港股連跌三周累瀉3,000點後，7日上午曾大跌逾...

西藏網上零售額 增速大陸第一

西藏自治區商務廳近日披露，2021年西藏網上零售額實現189.7億元（人民幣，下同），比上一年同期相比增長61.1%，增...

金三銀四 長三角樓市回暖乏力

進入樓市傳統旺季「金三銀四」，交易數據凸顯長三角樓市「小陽春」回暖稍顯乏力。從「首付八成沒商量」到「可申請低首付」，在江...

上海臨港數據試驗田 連點成片

上海市經濟和信息化委員會信息化推進處副處長陳斐斐表示，中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區，希望構建一個完整的、全鏈條的...

陸品牌咖啡喊漲 雲南產業迎春天？

近來，隨著國際咖啡期貨價格上漲至十年高位，大陸多個品牌咖啡飲品宣布漲價。雲南的咖啡豆種植面積和產量占比均超過中國大陸98...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。