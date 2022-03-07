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港股瀉逾千點失二萬一 創68個月新低
俄烏戰事未有停火跡象，加上市場憂慮俄羅斯石油禁運風險，油價7日上午急升，港股連跌三周累瀉3,000點後，7日上午曾大跌逾1,000點，創2016年7月即68個月以來新低。
香港信報報導，恒指7日低開596點報21,308點，跌幅隨即擴大，9時57分，恒指跌幅超過1,000點，一度急跌觸及至1,078點，報20,826點，創2016年7月初上來即68個月以來最低。
國指低開198點或2.6%報7,488點，最新插4.4%報7352。
科指再創推出以來新低，最新瀉5.3%報4,488點。
美股道指期貨挫440點，納指期貨插2%。
美國十年債息急跌至1.68厘，息差收窄下，滙控低開6.4%報港幣48.2元，最新仍跌6.1%。
阿里巴巴跌4.7%報港幣94.3元，騰訊跌4.5%報港幣385.2元；美團跌逾9%，連同友邦、港交所、小米、新地、港鐵、舜宇、吉利、九倉置業(01997)、中生製藥、阿里健康及瑞聲，約共14檔藍籌創52周新低。
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