RCEP成員國需求增 汕頭打造水產預製菜集散地

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

隨著「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）的生效，為汕頭眾多產業帶來新機遇。汕頭市冠海水產科技有限公司表示，2022年前兩個月該公司已完成27次水產品預製菜出口，日前，20噸金鯧魚凍品出口至RCEP成員國菲律賓。

中新社報導，近年來，多個RCEP成員國對預製菜需求逐漸增大。汕頭提出要努力打造水產等3個百億元（人民幣，下同）級產業集群，增擴建20個現代農業產業園。打造水產預製菜集散地，助力鄉村振興。

汕頭濠江區連江瀕海，水產業發展條件優越，目前擁有水產品加工企業40多家。汕頭濠江水產省級產業園提出努力建設現代農業產業園2.0版，重點打造濠江水產品品牌，落實精深加工、冷鏈物流產業落地，加快水產預製菜產業發展，提升水產品出口量。

汕頭市冠海水產科技有限公司董事長柯銳城受訪時稱，乘RCEP的東風，公司2022年前兩個月的出口量同比增長100%。另一水產品企業2021年10月運營的冠煒水產批發市場目前已滿舖經營，正全力打造粵東現代化水產品集散中心，力爭在最短時間內往千億產業鏈延伸發展。

目前汕頭市正大力推進現代農業產業園建設，共創建省級現代農業產業園6個、市級產業園14個，集聚市級以上龍頭企業35家。

人民幣

延伸閱讀

經濟日報社論／RCEP生效 台灣經貿新挑戰

上海RCEP關稅減讓 98.5%日本進口

投保低溫水產保險 寒流襲...台南32件獲理賠近400萬

福建RCEP出口貨值 突破10億元

相關新聞

兩會特別報導／習近平：不搞運動式降碳

節能減碳成為全球議題，中共總書記習近平5日參加產煤大省內蒙代表團審議時指出，實現「雙碳」目標，必須立足國情，不能脫離實際...

西藏網上零售額 增速大陸第一

西藏自治區商務廳近日披露，2021年西藏網上零售額實現189.7億元（人民幣，下同），比上一年同期相比增長61.1%，增...

金三銀四 長三角樓市回暖乏力

進入樓市傳統旺季「金三銀四」，交易數據凸顯長三角樓市「小陽春」回暖稍顯乏力。從「首付八成沒商量」到「可申請低首付」，在江...

上海臨港數據試驗田 連點成片

上海市經濟和信息化委員會信息化推進處副處長陳斐斐表示，中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區，希望構建一個完整的、全鏈條的...

陸品牌咖啡喊漲 雲南產業迎春天？

近來，隨著國際咖啡期貨價格上漲至十年高位，大陸多個品牌咖啡飲品宣布漲價。雲南的咖啡豆種植面積和產量占比均超過中國大陸98...

陸政協委員許明金：籲民間資本助香港北部都會區建設

大陸全國政協委員、福建省工商聯副主席、廣東省福建商會會長許明金提案建議，引導民間資本參與香港北部都會區建設，讓香港與粵港...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。