RCEP成員國需求增 汕頭打造水產預製菜集散地

隨著「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）的生效，為汕頭眾多產業帶來新機遇。汕頭市冠海水產科技有限公司表示，2022年前兩個月該公司已完成27次水產品預製菜出口，日前，20噸金鯧魚凍品出口至RCEP成員國菲律賓。

中新社報導，近年來，多個RCEP成員國對預製菜需求逐漸增大。汕頭提出要努力打造水產等3個百億元（人民幣，下同）級產業集群，增擴建20個現代農業產業園。打造水產預製菜集散地，助力鄉村振興。

汕頭濠江區連江瀕海，水產業發展條件優越，目前擁有水產品加工企業40多家。汕頭濠江水產省級產業園提出努力建設現代農業產業園2.0版，重點打造濠江水產品品牌，落實精深加工、冷鏈物流產業落地，加快水產預製菜產業發展，提升水產品出口量。

汕頭市冠海水產科技有限公司董事長柯銳城受訪時稱，乘RCEP的東風，公司2022年前兩個月的出口量同比增長100%。另一水產品企業2021年10月運營的冠煒水產批發市場目前已滿舖經營，正全力打造粵東現代化水產品集散中心，力爭在最短時間內往千億產業鏈延伸發展。

目前汕頭市正大力推進現代農業產業園建設，共創建省級現代農業產業園6個、市級產業園14個，集聚市級以上龍頭企業35家。