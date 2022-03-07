陸2月大宗商品指數下降

中國物流與採購聯合會5日發布數據顯示，2月分中國大陸大宗商品指數（CBMI）為100.8%，較上月回落1.1個百分點，顯示中國大陸大宗商品市場受春節因素影響較為明顯，市場運行壓力較大，預計後期將逐步回歸穩中向好的基本態勢。

中新社報導，各分項指數中，2月，大宗商品供應指數為101.4%，指數在連續兩個月上升後，本月有所回落，顯示中國大陸大宗商品市場供應增速有所放緩。2月，大宗商品銷售量指數再度回落，為99.9%，顯示受寒冷天氣以及春節長假因素的影響，本月大宗商品市場終端需求基本處於停滯狀態，加之節前備貨較為充足，市場訂貨積極性明顯降低，商品供應企業訂單組織壓力明顯加大。

數據顯示，2月分，大宗商品庫存指數四連升至近一年以來的最高，為102.0%，庫存量增速較上月加快0.6個百分點，顯示當前中國大陸大宗商品市場在供需雙弱的背景下，供需失衡進一步加劇，整體庫存仍在積壓，商品去庫存的難度較高。

分析認為，2月分，中國大陸大宗商品市場受春節假期因素影響，需求繼續萎縮，商品供應和庫存整體增加，市場運行壓力較大。進入3月分，隨著各地重大工程項目相繼開工，需求將恢復到常態化水平，庫存累積速度有望放緩，特別是中國大陸經濟保持穩定運行將為大宗商品市場回暖奠定重要的基礎。

分析稱，預計後期中國大陸大宗商品市場將逐步回歸穩中向好的基本態勢，3月分中國大陸大宗商品價格看漲。不過，面對生產企業產能持續釋放以及庫存高企等因素，供給端壓力也較為明顯，而資金狀況仍存在結構性偏緊或將制約需求釋放，此外近期油價持續上漲，將會給生產和流通企業帶來成本壓力。