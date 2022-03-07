陸政協委員許明金：籲民間資本助香港北部都會區建設

大陸全國政協委員、福建省工商聯副主席、廣東省福建商會會長許明金提案建議，引導民間資本參與香港北部都會區建設，讓香港與粵港澳大灣區建設高度結合，實現騰飛共贏的局面。

中新社報導，香港政府去年提出建設香港北部都會區，備受各方關注。許明金在今年政協會議上提出「關於鼓勵民間資本參與香港北部都會圈融合建設的提案」。

許明金認為，目前，應重點共建世界級機場群，香港、廣州、深圳機場實現國際旅客容量前列的目標；攜手共建國際航運中心，保持香港國際航運中心的地位不變，帶動大灣區航運業發展；完善鐵路公路運輸通道布局，加快香港西鐵延長線與深圳前海接駁，加快南深鐵路建設；讓香港北部都會區融入大灣區快速交通網絡，讓港珠澳大橋發揮更大作用。

許明金提出，引導民間資本直接投資香港北部都會區基礎設施建設，參與北部都會區城市基礎設施運營。同時建議，積極拓寬融資渠道，深化城市基礎設施投融資體制改革，鼓勵金融機構通過金融創新，參與香港北部都會區城市基礎設施建設；支持符合條件的企業，在境內發行企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券等擴大直接融資。