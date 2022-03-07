陸品牌咖啡喊漲 雲南產業迎春天？

近來，隨著國際咖啡期貨價格上漲至十年高位，大陸多個品牌咖啡飲品宣布漲價。雲南的咖啡豆種植面積和產量占比均超過中國大陸98%，漲價潮會否帶動其咖啡產業發展，頗受關注。

中新社報導，3月，雲南保山，精品咖啡豆採摘進入高峰期。在高黎貢山東北面山坡的咖啡莊園裡，工人忙於採摘、加工。據莊園管理人辛雪表示，採摘期從1月持續到4月底。

辛雪說，最近，雲南的商業豆每公斤收購價在30元到37元（人民幣，下同）之間，相比去年同期漲了30%以上。在保山市廣泛種植的精品豆不受國際期貨價格影響，「單從最低收購價看，今年2月下旬50元/公斤的精品豆最近漲到68元/公斤。杯測評分高的豆子，可以賣到1000元/公斤」。

辛雪說，2006年時帶著雲南咖啡豆去廈門參加博覽會，當時中國大陸很多消費者並不知道，自己喝的進口咖啡原料就出自雲南。

2018年，雲南省開始打造世界一流綠色食品牌，並將咖啡列為八大重點產業之一，推動其走上產業重塑之路。

行業內，近幾年，雀巢、星巴克、瑞幸等諸多品牌均作出重點布局，推出多款雲南咖啡產品；喜茶、茶顔悅色等熱門茶飲以及一些獨立咖啡館紛紛進山尋豆，將雲南精品咖啡作為競爭力的體現。

「這兩年，雲南咖啡真的很紅。」作為在世界咖啡師大賽中首位使用雲南咖啡豆參賽並奪得中國賽區冠軍的咖啡師，潘瑋多次公開表示對雲南咖啡的喜愛。

「優質的雲南咖啡豆正成為各品牌競爭的焦點。」出身台灣咖啡世家的曹存禮，從2003年開始扎根雲南保山耕耘咖啡事業。他認為，「星巴克、肯德基等連鎖品牌紛紛主打雲南精品咖啡豆產品，將引導、深化整個產業的精品意識」。

新近發布的「雲南省『十四五』打造世界一流『綠色食品牌』發展規劃」提出，要將雲南建設成為全球重要的精品咖啡生產基地；到2025年，雲南精品咖啡比重要達到20%以上。走精品化之路，正成為行業與當地政府選擇的發展方向。