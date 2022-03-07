西藏網上零售額 增速大陸第一

西藏自治區商務廳近日披露，2021年西藏網上零售額實現189.7億元（人民幣，下同），比上一年同期相比增長61.1%，增速居中國大陸第一。

新華社報導，隨著電商在中國大陸普及，西藏的特色產品也能快速走出高原。其中，農產品實現網上零售額17.2億元，傳統滋補品、休閒食品和生鮮食品排名前三，零售額占比分別為76.7%、11.6%和9.8%，冬蟲夏草、靈芝、肉乾肉脯等西藏特色產品亦在市場熱銷。

網路直播已成為網上零售的重要途徑。2021年西藏參與直播的商品數達28713種，實現零售額29.5億元。其中，農產品直播實現網上零售額1.3億元、售量84.5萬件。

近年來，得益於交通物流條件的改善及信息化建設水平的提高，西藏電子商務行業發展迅猛，網店、網購人員數量及消費額均呈快速增長趨勢，許多特產借助電商平台走出高原。

西藏自治區商務廳相關相關官員指出，此前西藏已實現74個縣區農村電商全覆蓋，下一步將繼續健全電商公共服務體系，加快實施電子商務進農村綜合示範工作，暢通電商物流網絡，開展電商專項促銷，促進電商消費增長。