上海臨港數據試驗田 連點成片

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

上海市經濟和信息化委員會信息化推進處副處長陳斐斐表示，中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區，希望構建一個完整的、全鏈條的數據生態，「比如口岸出入境，如果在其他地方進行應用場景試驗，可能只是做在『螢幕』上，但在臨港，它可以被做成一個全鏈條、全生態的場景」。

中新社報導，陳斐斐說，上海臨港「數據試驗田」的獨特之處在於，它是建立在同一個數位底座上的，是可生長的，「這些應用場景『長在同一個底座上，可以串起來，連點成片」。

她解釋，臨港好比一塊數位孿生的地，現在正在做數位孿生的「新基建」，未來各個應用場景之間是可以交互的，比如中運量公交系統可以「導流」到上海天文館裡。

上海臨港新片區內設有洋山特殊綜合保稅區，這是中國大陸目前海關特殊監管區中唯一的特殊綜合保稅區。　眼下，東海大橋上穿行著無人駕駛的重型卡車。陳斐斐透露，這還僅僅是無人駕駛的路，未來上海將在臨港進行先行先試，以期打通卸貨、運輸、通關等一系列作業環境。

上海臨港新片區在2021年11月初啟動「國際創新協同區」建設，聚焦發展積體電路、生命科學、人工智能、數字經濟、藍色經濟等前沿科技產業。其規劃面積約7平方公里，分為科創總部灣、頂尖科學家社區、科技創新城社區三個板塊。

臨港新片區管委會智慧城市研究員王亮表示，上海選擇了「國際創新協同區」先行啟動臨港數位孿生示範區的建設。比如，在頂尖科學家社區，國際科研團隊可以把實驗室裡的數位場景「搬」到這裡來試驗。

王亮說，臨港是快速崛起的新城，居民還很少，很多區域還沒建成，數位孿生還有很大空間。目前，臨港的「數位孿生城」定位有二：一是勾勒地標性場景的細節，二是大尺度還原整個城區的規劃布局。

上海 天文館

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