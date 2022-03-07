金三銀四 長三角樓市回暖乏力

進入樓市傳統旺季「金三銀四」，交易數據凸顯長三角樓市「小陽春」回暖稍顯乏力。從「首付八成沒商量」到「可申請低首付」，在江蘇南京，促銷蓄客的手法重現江湖。整體市場成交熱度看，南京、蘇州、杭州等長三角城市均不及往年。

中新社報導，二手房交易是樓市的「晴雨表」。易居企業集團克而瑞研究中心數據顯示，3月以來，中國大陸11個重點監測城市共計成交97.3萬平方公尺、同比跌29%。其中，南京二手住房成交面積同比降44%；蘇州受新冠肺炎疫情影響，樓市半冰封，二手住房成交規模同比降56%；杭州二手住房成交面積同比降54%，在歷史低位徘徊。

近期信貸寬鬆等利好暖風陣陣，大陸各地穩樓市政策頻繁發布。「具體表現在房貸利率降低，放款速度變快；商貸、公積金貸款首付降低，信貸更寬鬆；發放人才補貼、購房補貼等。」中原地產首席分析師張大偉說。

市場冷熱分化情況展露無遺：置業者對長三角重點城市新房、二手房的購買意願仍在「預熱」，部分強二線城市回暖較快，剛需市場率先修復，另一些二、三線城市購房人預期保持審慎。

貝殼研究院統計顯示，上海、杭州等長三角核心城市，樓市景氣指數回升值相對較高；蘇州、合肥等地，樓市景氣指數恢復到平穩運行區間；三線城市樓市回溫仍需時日。

「雖然樓市『小陽春』回暖稍顯乏力，但回暖有加快的趨勢。」世邦魏理仕南京公司董事總經理王飛在受訪時表示，土地方面，3月南京等城市一批次地塊毛坯限價上調，搖號地價環比降低，地貨比提高，房企拿地利潤空間增加；市場方面，兩極分化現象持續，核心城市、熱門板塊去化較好，非核心城市、非熱點板塊仍以平推為主，去化難有好轉。

中指研究院分析認為，房地產市場的調整仍在深化。房地產增量市場規模日益見頂，房企通過高槓桿、高負債實現高周轉、快擴張的模式已接近尾聲。