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「引戰帶節奏」言論四起 微博開罰逾千涉俄烏衝突帳號

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
微博處置上千個涉俄烏衝突帳號。澎湃新聞
微博處置上千個涉俄烏衝突帳號。澎湃新聞

近期大陸網上宣揚仇恨、調侃戰爭的言論四起，已有千餘個帳號因發布放大炒作俄烏衝突，遭新浪微博處罰。

根據微博昨晚公告稱，近期，國際熱點事件引發熱議，站方重點加大對「烏克蘭美女」等低俗惡搞、調侃戰爭等不良言論的治理，同時對相關內容進行了細緻的溯源核實。經站方嚴密排查，發現了平台上重要的傳播節點、規律和關鍵帳號。

公告稱，在廣泛且分散的參與者中，個別帳號發布了放大炒作、引戰帶節奏的不良言論，經過層層傳播造成了負面消極影響。

站方依據《微博社區公約》，對其中轉發傳播量最高的@清劃大學博士生 @吃土少女風格紀 以及四個故意蹭熱度、博眼球的營銷號，視程度予以禁言180天至關閉帳號的處理，對1000餘個普通違規帳號，視程度採取禁言7天至30天的處罰。

微博重申，反對任何形式的侮辱攻擊、宣揚仇恨、調侃戰爭等行為，對違規不良內容，一經發現果斷處理，相關違法線索及時提交公安機關。站方願與大家攜手，共創文明友善討論環境，共同營造風清氣正的網路空間。

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