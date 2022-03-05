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陸發改委：今年1、2月大陸出口呈雙位數成長

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸國家發改委主任何立峰5日指出，今年1到2月大陸外貿出口保持雙位數增長。（圖／取自中新網）
大陸國家發改委主任何立峰5日指出，今年1到2月大陸外貿出口保持雙位數增長。（圖／取自中新網）

大陸國家發改委主任何立峰5日表示，大陸經濟發展後勁很強，是實現今年目標的基礎所在，今年5.5%左右的經濟增長預期目標，經過努力是可以實現的；今年1到2月大陸外貿出口保持雙位數增長。

何立峰在大陸十三屆全國人大五次會議開幕結束後的「部長通道」接受採訪時還提到，今年大陸的投資機會很多，也要講究目標精準。目前已經透過和正在執行102項重大項目像是個「大套娃（俄羅斯娃娃）」，內含有2,600多個重大項目，其中96%已經開工，穩妥有序的及時投資正在推進。

何立峰介紹，今年投資首先瞄準基礎設施，以大陸縣城為主的新型城鎮化也是投資的一個重要方向。由於縣城是連接大中城市和廣大農村之間的一個載體，創造了非常多的投資機會。此外，公共服務設施，包括養老托幼項目的投資量也非常大。

他強調，要繼續實施大規模減稅降費，針對大陸中小微企業頒布一系列應對措施。

他說，推動「雙碳」可以創造非常多的發展和商業機會，大規模推進新興產業的發展，大規模進行老舊設備更新改造，這些都是商業和發展機會，但同時也要嚴格防止「運動式減碳」、「碳衝鋒」。

俄羅斯 減碳

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