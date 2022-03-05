富邦金持股的廈銀 第一大股東易主為金圓集團

富邦金控在大陸參股國企廈門銀行，第一大股東由廈門市財政局易主為廈門金圓投資集團。據了解，廈門國企進行大規模重組，廈門市財政局同時也是金圓集團的大股東，因此以股權無償劃轉方式，將持有廈門銀行18.19%的股份，約4.8億股，全部劃給金圓集團。

而富邦金控持有廈銀17.95%股份，仍居第二大股東。廈門銀行表示，此次股權劃轉使第一大股東發生變化，但該行無控股股東、無實際控制人的情況不變。

富邦金控2008年底透過富邦銀行（香港）成功參股廈門銀行，成為首家參股登陸的台資金融機構，2018年富邦金控並進一步正式直接持股廈門銀行。

界面新聞報導，截至2021年9月底廈門銀行股權結構，廈門市財政局為第一大股東，持股18.19%。此外，富邦金控持股17.95%、北京盛達興業房地產開發持股9.59%、福建七匹狼集團持股8.01%。

在廈門市財政局股權劃轉後，廈門市屬國有的金融控股集團金圓集團除了即將成為廈門銀行第一大股東之外，還擁有廈門唯一信托法人廈門國際信托、全國首家兩岸合資證券公司金圓統一證券、全國首家兩岸合資消費金融公司金美信消費金融、福建首家兩岸合資公募基金公司圓信永豐等一行兩會金融牌照，涵蓋信託、證券、消費金融、公募基金等主流金融領域。

除此之外，金圓集團還擁有廈門市產業投資基金管理人廈門創投、福建省最大政策性擔保機搆廈門市融資擔保、廈門市首家經銀監會備案的地方AMC廈門資管、區域金融要素市場廈門產權交易中心、兩岸股權交易中心等地方金融牌照。

截至2021年底，金圓集團管理的金融資產規模超人民幣4,000億元，各項主要經營指標及上繳稅收的年均復合增長率均在30%以上。