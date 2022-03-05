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李克強今年政府工作報告 重申「九二共識」
大陸第十三屆全國人民代表大會第五次會議5日上午開幕，由國務院總理李克強做政府工作報告。在有關涉台方面，李克強指出：「我們要堅持對台工作大政方針，貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和『九二共識』，推動兩岸關係和平發展和祖國統一，堅決反對『台獨』分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉，兩岸同胞要和衷共濟，共創民族復興的光榮偉業。」
去年的政府報告指出，「我們要堅持對台工作大政方針，堅持一個中國原則和『九二共識』，推進兩岸關係和平發展和祖國統一。高度警惕和堅決遏制台獨分裂活動，完善保障台灣同胞福祉和在大陸享受同等待遇的制度和政策，促進海峽兩岸交流合作、融合發展，同心共創民族復興美好未來。」
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