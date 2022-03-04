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陸人大稱一中是國際社會共識和準則 陸委會：自我麻醉

聯合報 / 記者林汪靜／台北即時報導
大陸全國人大發言人張業遂稱「一個中國」原則是中國與所有國家發展雙邊關係的政治基礎，陸委會4日駁斥。記者林汪靜／攝影
大陸全國人大發言人張業遂稱「一個中國」原則是中國與所有國家發展雙邊關係的政治基礎，陸委會4日駁斥。記者林汪靜／攝影

大陸全國人大發言人張業遂稱「一個中國」原則是國際社會普遍共識和公認的國際關係準則，是中國與所有國家發展雙邊關係的政治基礎。對此，陸委會4日駁斥，「均在自我宣傳麻醉，台灣民眾從未認同。」並強調「我方不承認、不接受中方違反歷史事實與兩岸現實的『一個中國原則』」。

大陸十三屆全國人大五次會議4日舉行新聞發布會，張業遂在會上表示，1991年在中國與立陶宛簽署的建交公報中，「立陶宛政府承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分」，而且明確承諾不和台灣建立官方關係和進行官方往來。

他指出，去年11月，立陶宛政府宣布允許台灣當局設立在立陶宛台灣代表處，這嚴重違反「一個中國」原則，違背立方在兩國建交時所做的政治承諾。中國政府對此做出堅決回應是完全正當必然的，目前兩國關係中出現的問題責任完全在立方。

對此，陸委會4日晚間發表書面回應批評，中共「兩會」是其內部政治會議，歷年涉台部分談話或工作報告內容一貫，「所倡議主張均在自我宣傳麻醉，台灣民眾從未認同。」

陸委會強調，我方不承認、不接受中方違反歷史事實與兩岸現實的「一個中國」原則；「任何背離中華民國是主權國家、阻礙恫嚇台灣與世界各國交往的政經脅迫行徑，都違反國際關係和平原則及台灣民意期待。」面對當前複雜敏感情勢，中共當局應正確判斷，停止威嚇施壓這些國際社會所一致反對的舉措。

立陶宛 陸委會 全國人大

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