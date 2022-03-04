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大陸約談中國稀土等重點企業 要求不得參與炒作、囤積
針對稀土產品市場價格持續上漲、居高不下的情況，大陸工信部稀土辦公室近日約談中國稀土集團、北方稀土集團、盛和資源公司等重點稀土企業，要相關企業加強行業自律，不得參與市場炒作和囤積居奇；推動健全稀土產品定價機制，共同引導產品價格回歸理性等。
據大陸工信部網站消息指出，會議要求，相關企業要切實增強大局意識、責任意識，正確把握當前與長遠、上游與下游的關係，確保產業鏈供應鏈安全穩定。
大陸自然資源部2月下旬下發通知，稱2022年度大陸全國第一批稀土礦開採總量控制指標10.08萬噸，其中離子型（以中重稀土為主）稀土礦指標1萬1490噸，岩礦型（輕）稀土礦指標8萬9310噸。
中國稀土集團是去年12月正式成立的大陸央企，透過整合中鋁集團、中國五礦股份和贛州稀土集團資產而來。中國五礦旗下上市公司「五礦稀土」、中鋁集團旗下中國稀土等均整合進新集團。
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