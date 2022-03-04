大陸約談中國稀土等重點企業 要求不得參與炒作、囤積

中國大陸一年一度的全國兩會今日啟幕，在房地產嚴重拖累中國大陸經濟、疫情陰霾未散、俄烏衝突升級之際，中國大陸決策層對2022年經濟社會發展信心如何？有何對策出台？中國大陸政府總理李克強周六將作政府工作報告，同日公佈的財政部預算報告和發改委發展計畫報告等也備受關注。

2022-03-04 18:27