陸瘋自駕遊 房車前景看好

中國汽車流通協會2日發布2021年中國旅居車（房車）市場大盤點：中國大陸旅居車流通市場呈現出穩中向好發展勢頭，前景廣闊。

中新社報導，中國汽車流通協會稱，2021年作為「十四五」規劃開局之年，在進一步促進大宗消費、重點消費等相關政策影響下，加之新冠疫情對旅遊服務行業產生持續影響，以「低密度旅遊」為特徵的大陸國內自駕遊、旅居車遊備受追捧，中國大陸旅居車流通市場呈現出穩中向好發展勢頭。其中，自行式旅居車年銷量達12582台，同比增長43.2%。

從消費者需求來看，考慮到駕駛安全性和駕照通用性，消費者在購車時一般都會選擇6米以下的旅居車。2021年，中國大陸6米以下的旅居車銷量占比為99.2%，同比增長43%。

此外，中國大陸旅居車市場集中度比較高、區域特徵比較明顯，旅居車銷量較多的省分和城市多為經濟比較發達、生活消費水平較高地區。江蘇是主要的銷售區，其次是山東、浙江等地區。

2021年，銷量前十省分累計占據中國大陸自行式旅居車市場的近七成，前十五省分累計市場份額高達98%。

中國汽車流通協會表示，隨著旅居車自駕出行需求端體驗、嘗新類消費需求的釋放，自駕遊人數的增長；營地數量增加、租賃業務發展等政策環境的完善以及供給端的日趨豐富，中國大陸旅居車市場未來將迎來良好的發展機遇，前景尤為廣闊。

特別是新冠疫情爆發後，因為短期之內無法到國外旅行，大陸國內自駕遊是很多高端群體新的選擇，大陸國內自駕出遊的需求帶來的旅居車需求也迅速增長。