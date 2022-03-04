穩經濟 陸學者：基建投資將加大

清華大學五道口金融學院副院長田軒指出，在去年高速復甦的高基數效應疊加多種下行壓力和擾動風險的背景下，今年中國大陸GDP增長目標預估為5.0%至5.5%之間，基建投資加大，固定資產投資增長約為4.5%，製造業投資增長回落至4.0%，穩內需政策下消費增長預計為6.0%。

中新社報導，田軒指出，基於目前中國大陸經濟走勢，基建投資將在穩經濟方面發揮積極作用。他預計，今年專項債規模將大幅上漲。

田軒認為，規模大增的專項債主要將投向與「十四五」時期重大項目更好結合的重大項目和基建投資。主要包括新基建、新能源基建、交通物流類基礎設施等領域的項目，以及與居民生活相關的醫療、教育、保障房、農林水利、社會事業、市政園區等公共基礎設施項目。

清華大學五道口金融學院教授、國家金融研究院國際金融與經濟研究中心主任鞠建東說，貨幣政策從2月開始確實出現寬鬆。「發行貨幣去推動需求是不夠的，一定要有主導產業的變更和產業機構的升級。」他建議，應該將寬鬆政策用在高科技升級和人力資本投放兩個領域。

「全面實行股票發行註册制」改革有望在今年正式落地，清華大學五道口金融學院副院長張曉燕認為，首先要強化上市公司的信息披露，只有充分全面的信息披露，投資者才能對上市公司進行充分定價；針對信息披露中出現的違法行為，監管部門要強化執法，嚴格查處各類造假行為。

其次，要加強投資者教育，切實保護好投資者的合法權益；機構投資者也要發揮研究和信息優勢，促進上市公司的價格發現。

有人擔心，全面註册制下是否會出現更多公司渾水摸魚衝擊上市的情況？張曉燕表示，要堅持市場化的原則，讓資本市場優勝劣汰的功能充分發揮。監管部門既要為上市企業的再融資提供必要的便利，也要嚴格執行退市制度，並進一步完善融券做空等相關制度。