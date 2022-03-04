北京十四五 要解決「城市看海」

近日北京市正式印發「北京市『十四五』時期重大基礎設施發展規劃」，進一步完善基礎設施空間結構和功能布局。其中，圍繞水安全保障方面，將加快完善提升水務基礎設施短板弱項，開展積水內澇防治，「城市看海」問題將得到解決。

新華社報導，數據顯示，「十三五」時期北京市基礎設施累計投入超1.2兆元人民幣。此次規劃明確「十四五」時期主要目標，重點圍繞交通、水務、綠化、能源等方面明確了未來5年的建設任務。

在交通發展中，規劃提出將初步構建京津冀城市群2小時交通圈和北京都市區1小時通勤圈，全市軌道交通（含市郊鐵路）總里程達到1600公里，高速公路總里程達到1300公里，市郊鐵路運營里程力爭達到600公里。同時，北京中心城區45分鐘通勤出行比例將達到60%。

在水務發展中，規劃提出到「十四五」期末，北京單位地區生產總值用水量下降到每萬元10立方公尺以內，生產生活年用水總量控制在30億立方公尺以內，地下水年開採量力爭降至14億立方公尺左右。北京市水務局副局長伊鋒說，全市建成區海綿城市達標率將達到40%以上，主城區積水點實現動態清零，解決「城市看海」問題。

在園林綠化方面，北京市森林覆蓋率將達到45%；公園綠地500公尺服務半徑覆蓋率達到90%；全市建成區人均公園綠地面積達到16.7平方公尺；全市森林蓄積量3450萬立方公尺；林地綠地年碳匯量1000萬噸。

在能源消費和發展方式上，規劃提出力爭「十四五」時期，能源消費總量控制在8050萬噸標準煤左右，二氧化碳排放總量率先達峰後穩中有降。中心城區綠色出行比例達到76.5%，可再生能源消費占比超過14.4%。

北京市發展改革委副主任來現餘表示，規劃充分落實「形成首都基礎設施適度超前、相互啣接、滿足未來需求的功能體系」要求，同時聚焦「減量發展」、「綠色低碳」等要求。