中國大陸最高人民檢察院檢委會委員、第八檢察廳廳長胡衛列3日在北京表示，將推進網路空間治理，加大對人臉識別、網路攝影等涉及網路侵權的個人信息保護辦案力度，協同整治「飯圈」亂象，參與全鏈條懲治電信網路詐騙。

中新社報導，大陸最高人民檢察院昨舉行記者會，胡衛列在會上作上述表示。

提及公益訴訟新領域拓展的下一步舉措，胡衛列表示，一是繼續深化殘疾人、婦女、老年人等特定群體權益保護，推動無障礙環境建設法治化進程。二是繼續加大文物和文化遺產保護領域工作力度，配合立法機關推動文物保護法增設公益訴訟條款等。 三是推進網路空間治理。

胡衛列強調，要加大對人臉識別、網路攝影等涉及網路侵權的個人信息（台灣稱個資）保護辦案力度，協同整治「飯圈」亂象，參與全鏈條懲治電信網路詐騙。

2021年8月，個人信息保護法寫入公益訴訟條款。大陸檢察機關針對手機APP、網路實名購票、人臉識別等個人信息保護問題加大辦案力度，2021年，大陸全國檢察機關共辦理個人信息保護領域公益訴訟案件2千餘件。

他還指出，大陸檢察機關將探索推進互聯網平台反壟斷和反不正當競爭公益訴訟，對平台二選一、虛假宣傳、刷單炒信、競價排名、違規促銷、違法採集數據、違法推送等破壞市場競爭秩序的行為加強監督。

最高人民檢察院檢察委員會專職委員宮鳴則在會上指出，2021年，安全生產法、個人信息保護法等法律寫入了檢察公益訴訟條款，在法定辦案領域上形成了「4＋5」的格局，即生態環境和資源保護、食品藥品安全、國有財產保護、國有土地使用權出讓4個訴訟法明確列舉的領域和英烈權益保護、未成年人保護、安全生產、個人信息保護、軍人地位和權益保護5個單行法授權的領域。