廣東人口增60萬 服務業收入成長近2成

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

廣東省統計局、大陸國家統計局廣東調查總隊2日共同發布的「2021年廣東省國民經濟和社會發展統計公報」顯示，在疫情不斷反覆的背景下，去年廣東常住人口仍新增了60萬人，規模以上服務業營業收入達到42014.60億元（人民幣，下同），比去年增長近2成，服務業結構不斷優化，新動能加快成長。

中新社報導，經大陸國家統計局統一核算，2021年廣東實現地區生產總值（初步核算數）124369.67億元，比上年增長8.0%。全省常住人口12684.00萬人，比上年末增加60萬人。人均地區生產總值98285元（按年平均匯率折算為15234美元），同比增長7.1%。

疫情之下，廣東保持人口正增長的同時，服務業也呈現持續復甦的態勢。數據顯示，去年廣東規模以上服務業企業實現營業收入42014.60億元，比上年增長18.2%。從不同行業門類對廣東規模以上服務業營業收入增長的貢獻來看，2021年拉動效應最強的是交通運輸、倉儲和郵政業，信息傳輸、軟體和信息技術服務業，租賃和商務服務業三個行業門類。

同時，戰略性新興服務業和高技術服務業實現較快增長，成為服務業發展的新增長點。數據顯示，2021年廣東戰略性新興服務業營業收入同比增長9.6%，高技術服務業營業收入增長14.9%。

相比2020年，去年廣東規模以上服務業企業經營效益出現明顯好轉，正逐漸恢復至疫情暴發前水平。數據顯示，2021年，廣東規模以上服務業利潤總額5220.45億元，同比增長3.1%，增幅比2020年提高5.7個百分點。

廣東

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