陸家電市場復甦 規模達8811億元

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

報告顯示，2021年，中國大陸家電市場全面復甦，零售規模達到8811億元（人民幣，下同），同比（與上一年同期相比）增長5.7%，基本恢復至疫情前2019年的水平。

中新社報導，中國電子信息產業發展研究院3日發布的「2021年中國家電市場報告」顯示，2021年，大多數家電品類重拾增長，除彩電和空調外，各大品類的市場規模達到或是超過疫情前水平。

在這當中中，冰箱1042億元，同比增長7.2%；洗衣機788億元，同比增長7.1%；廚房電器1663億元，同比增長5.0%。

疫情持續影響並重塑生活和消費模式。2021年中國大陸線上渠道零售額占整體家電市場的52.9%，連續兩年占比超過50%。彩電、洗衣機、生活家電等重要家電品類的線上滲透率已經突破50%，生活家電的線上貢獻率更是接近八成。

報告稱，2021年，下沉市場快速增長、消費升級激活高端市場，成為拉動中國大陸家電市場迅速走出低谷的兩大引擎。

2021年，中國大陸下沉市場家電市場規模達到2775億元，占比為31.5%，同比增長8.9%，增幅遠高於整體市場。

另外，2021年傳統家電增長動力不足，高端家電銷售逆勢上漲，如遊戲電視零售額同比增長超過600%，乾衣機零售額同比增長124%。「80後」「90後」以及更年輕的「00後」占市場全部家電消費量的60%以上，45%的高端家電消費來自「80後」，年輕消費群體為高端家電消費帶來新的增長動力。

高端 疫情

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