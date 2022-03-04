中老鐵路物流倍增 累計破25萬噸

在中老鐵路（台灣稱為中寮鐵路）自去年12月3日開通國際貨運以來，貨運量和貨運品類穩步增加。截至3月3日，中老國際貨物列車累計開行350多列，發送貨物超25萬噸。

新華社報導，中鐵聯合國際集裝箱有限公司昆明分公司副總經理徐超表示，中老鐵路自開通運營以來，貨運需求和貨物品類不斷增加，從開通初期的化肥、飼料、蔬菜等增加到現在的電子產品、日用百貨和通信設備等物資。

「我們的貨運產品不斷增加，從最初普通的中老國際貨物列車增加到現在的『瀾湄快線』、冷鏈專列。其中，『瀾湄快線』的開行具有高時效性，客戶的貨物26小時就能從昆明運抵老撾萬象（寮國永珍）。」徐超表示。

昆明海關所屬勐臘海關表示，海關監管作業場所配備了查驗機器人等智慧 化設備，採用轉關出口和大陸全國通關一體化模式，實行24小時預約通關，實現在海關全鏈條監管下的快速通關。

中老鐵路是中國大陸「一帶一路」倡議與老撾「變陸鎖國為陸聯國」戰略對接的重要項目，路線全長1千多公里。

「中老鐵路的開通，不僅促進沿線經濟發展，還將推動中老經濟走廊和中老命運共同體建設。」雲南省社科院東南亞研究所所長馬勇表示。

昊峰國際物流有限公司是一家扎根老撾十餘年的中老合資企業。「受益於中老鐵路開通，我們由陸路物流企業轉型為多元化物流企業，物流業務成倍增長，公司發展步入快車道。」公司負責人王立俊說。

王立俊表示，「公鐵聯運」「一站式通關」等現代物流，在提高貨物運輸時效性的同時，也極大降低物流成本。

今年1月，「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）生效，中老鐵路貨物發運目的地覆蓋範圍進一步擴大，目前已覆蓋泰國、緬甸、老撾、馬來西亞、柬埔寨、新加坡、孟加拉國等10餘個國家和地區。

「中老鐵路具有準點準時、貨損低、節省運輸時間的優勢，我們從昆明到萬象的物流成本節約了30%。」上海仁承供應鏈管理有限公司昆明分公司負責人楊傑說。