大陸央行：「十四五」期末 高風險銀行將降至200家以內

大陸央行3日表示，高風險銀行機構數量從2019年第3季的649家峰值水準，連續六個季度下降至316家，「十四五」期末將壓降至200家以內。

大陸央行在官網透過新聞稿指出，在經歷了包商銀行破產清算、海航集團、華信集團、方正集團破產重整等案例教育後，市場主體依法從業、合規管理、審慎經營成為主流，為應對新形勢下防範化解金融風險新挑戰打了提前量，下好了先手棋。

大陸央行還表示，2021年第4季4,398家銀行業金融機構中，4,082家機構評級處於安全邊界內，資產占銀行業總資產的98.96%，316家高風險機構資產占比僅為1.04%。

此外，集中整治互聯網金融亂象，已轉入常態化監管。有效遏制境內虛擬貨幣交易炒作風氣，大陸境內比特幣交易量全球占比從90%以上迅速下降至10%。

大陸央行提到，將互聯網平台企業的金融業務全部納入監管，規範持牌機構與互聯網平台公司業務合作，強化金融反壟斷和反不正當競爭，維護市場秩序。

大陸銀保監會主席郭樹清2日表示，房地產泡沫化金融化勢頭得到扭轉，防範外部風險衝擊的韌性進一步提高，防範化解重大金融風險取得實質性進展。三重壓力下需要採取相應的措施，但不是大水漫灌，要更有針對性地支持消費、擴大投资。