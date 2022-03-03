廣告營收豐！微博2021年營收突破20億美元 年增長34%

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
微博處置83帳號，涉「烏克蘭美女」等惡俗言論者遭禁言。中新社
微博處置83帳號，涉「烏克蘭美女」等惡俗言論者遭禁言。中新社

儘管新浪微博一直是大陸官方實施嚴格網路審查的主要對象，不過依然無損其營收。微博於3日發布2021 財年第4季及全年未經審計財報。2021全年，微博總營收達到22.6億美元，年增34%。

財報顯示廣告營收給微博帶來收入的支撐點。去年第4季微博總營收達到6.16億美元，年增20%，其中廣告營收達到5.5億美元，年增21%，廣告中來自於移動端的比例達到了94%。

此外，去年第4季微博調整後營業利潤達到2.198億美元，營業利潤率達到了36%。2021年調整後營業利潤達8.292億美元，年增43%，調整後全年營業利潤率達到37%。

在用戶數方面，微博也取得成長。去年12月的月活躍用戶數為5.73億，較去年同期淨增約5200萬，年增10%;月活躍用戶數中約有95%為移動端用戶;去年12月的日均活躍用戶數為2.49億，較去年同期淨增約2500萬，年增11%。

微博首席執行官王高飛表示，商業化方面，微博2021年的營收突破20億美元。2022 年，微博將繼續提升自身產品功能，豐富平台內容生態，致力於服務更廣泛的用戶群體，並為客戶提供更高效和創新的營銷模式，以實現長期價值。

事實上，在大陸對於網路言論整治工作下，微博是受到官方約談與處罰的常客。據了解，2021年1月至11月，大陸國家互聯網信息辦公室（簡稱網信辦）指導北京市互聯網信息辦公室，對新浪微博實施44次處置處罰，多次予以頂格50萬元罰款，共累計罰款人民幣1,430萬元（約新台幣6,357萬元）。

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