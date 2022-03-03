嗶哩嗶哩「B站」去年虧損翻倍 超300億元

大陸影音平台嗶哩嗶哩（B站、bilibili）3日晚間公布財報顯示，2021年營收達人民幣193.8億元，年增62%，但淨虧損達人民幣68億元（約新台幣302億元），年增119%。B站同時宣布，計畫在未來24個月內，回購最多規模5億美元的ADS（美國存託股份）。

根據嗶哩嗶哩3日晚間公布，截至2021年12月31日的第4季和全年未經審計財報顯示，2021全年，B占總營收達人民幣193.8億元，年增62%，2021年第四季，營收人民幣57.8億元，年增51%。

不過，B站2021全年淨虧損達人民幣68億元，較2020年擴大1.19倍，若不按美國會計準則，經調整後虧損人民幣55億元，也仍較去年同期擴大1.11倍；另2021年第4季，B站淨虧損為人民幣21億元，年增約148%。

但財報指出，B站2021年第4季經調整後，每股虧損人民幣4.22元，低於預估值人民幣4.44元，表現優於預期；同時，B站宣布，在未來24個月內最多回購5億美元ADS，其董事長兼首席執行官陳睿也稱，擬使用其個人資金在未來24個月內，於公開市場購買總金額不超過1,000萬美元的ADS。

陳睿指出，過去三年裡，B站實現了相當可觀的增長，用戶規模成長了超過一倍，收入規模增長了近兩倍。2021第4季，月活用戶年增35%，達2.72億，社區持續保持著高活躍和高黏性的特點，日均用戶使用時長達82分鐘。

展望2022年，他說，實現健康、高質量的增長是首要任務，在「視頻化」浪潮下，將繼續構建多品類、多場景的內容生態。陳睿也說，在擴大用戶基礎、提升商業化能力同時，公司也將關注改善經營效率，收窄虧損。

分業務來看，2021年第4季，B站移動遊戲營業額為人民幣12.95億元，年增15%；廣告營業額為人民幣15億元，年增120%；電商及其他營業額為人民幣10億元，年增35%。

不過，由於營業成本中的收入分成成本年增91%，以及銷售及營銷開支、一般及行政開支、研發投入等，均分別成長73%、57%和65%，導致2021年第4季B站持續呈現虧損。