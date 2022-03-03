三安光電通過蘋果MiniLED供應商認證Q2將加入供應行列

上海財聯社援引供應鏈人士消息，隨著MiniLED搭載需求量大增，蘋果積極新增供應商以鞏固量產規模，大陸LED龍頭廠三安光電近期順利通過蘋果認證，預計最快從第2季將加入供應行列。

業界指出，雖然蘋果首波Mini LED供應商由富采拔得頭籌，但三安光電積極搶攻蘋果Mini LED背光供應鏈的目標並未改變，原本期望2021年底通過認證的進度被迫延遲。

在2021年的蘋果秋季發表會，首度推出搭載Mini LED面板的MacBook Pro筆電，也是繼iPad Pro後，2021年第二個導入Mini LED面板的產品線，富采為Mini LED晶片主要供應商。

富采表示，目前大客戶拉貨進度均維持先前預期。因應客戶需求，富采計畫2021年第四季到今年首季，擴充2成Mini LED產能，2022年透過移轉大陸LED產能，全年目標擴產幅度達到5成。

而三安光電Mini LED晶片目前已實現批量供貨三星，成為三星首要供應商並簽署供貨協定。

三安光電指出，公司Mini/Micro LED除電視市場之外，在平板電腦、筆記型電腦和車載螢幕等顯示領域也在廣泛應用，出貨量逐月遞增。

另外，三安光電募投專案泉州三安半導體產能正在逐步釋放，湖北三安Mini/Micro顯示晶片產業化專案部分產能也已投產運行。隨著產能逐步釋放及高端產品占比的逐步提高，三安光電營收規模和盈利能力將會持續改善。

三安光電還表示，將充分發揮全球具有規模優勢的Mini LED晶片供應商優勢，加速推進Mini LED與頂尖國際終端應用巨頭的合作推廣。