林毅夫：大陸2025年前可成為高收入國家

大陸全國政協常委、北京大學心結構經濟學研究院院長林毅夫表示，中國大陸最慢2025年可以成為高收入國家，「這在人類歷史上將是一個重要的里程碑」。

據中新網報導，2021年中國大陸人均GDP突破8萬人民幣，按年平均匯率折算達1萬2551美元，超過世界人均GDP水準。這一數字與世界銀行2021年最新設定的高收入國家標準（1萬2695美元）十分接近。

林毅夫說，中國大陸距離世行的高收入國家標準僅一步之遙。如果是按現在的人民幣對美元的匯率計算，應該今年年底就能跨過1萬2695美元的門檻成為高收入國家。

林毅夫接著又表示，但是高收入國家的門檻是按照現價美元計算，美元匯率會波動，留點餘地的話，可能是明年，最晚也不會晚於2025年，「中國大陸一定可以成為高收入國家。這在人類歷史上將是一個重要的里程碑」。