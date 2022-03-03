韓零食大廠好麗友傳僅在中俄漲價 陸國內外原料雙標

有大陸網友指出，韓國零食品牌好麗友在俄羅斯和中國對旗下產品漲價，其他國家不漲價，同時，好麗友出現配料雙標問題，在國外生產的產品使用可可粉，在大陸生產銷售的則是代可可脂配料，有損害人體健康之虞。對此，好麗友1日回應，所有產品價格未做任何調整，且配料全球一致，不存在「雙標」。

大陸自媒體報導，有網友指出，近期韓國品牌好麗友宣布僅在俄羅斯與中國對旗下產品進行漲價，其他國家不漲價，以抵消其原物料上漲成本。

同時，好麗友的巧克力派在全球市占70%，大陸市場為該公司賺到大筆資金，卻配料雙標，在國外生產的好麗友使用可可粉，而在大陸生產銷售的是代可可脂配料。消息一出隨即登上微博熱搜。

據稱，可可脂是可可豆中的脂肪，屬天然脂肪，適量食用對心腦血管有一定的保健作用。代可可脂是來源於非可可的植物油脂（含類可可脂），是可可脂的替代物，一般由植物油脂精煉而成，是反式脂肪酸，經常食用有害健康。

網路媒體《香港01》報導，對此，好麗友1日在官方微博發布一份用備忘錄寫的聲明，指出相關網路爭議是一則去年的舊消息，好麗友產品大陸國內價格近年一直保持穩定，隨着原物料價格大幅上漲，僅去年9月對受影響較大的部分派類產品價格做出調整，其餘產品價格均保持不變，去年9月後所有產品價格未做任何調整。

針對被質疑僅在中俄兩國調整價格一事，好麗友表示，不同國家受原料及人工成本上漲影響不同，價格調整周期也不相同。

至於配料被質疑「雙標」，好麗友強調，「好麗友·派」主要配料全球一致，甚至大多原料都由同一家供應商提供，因此不存在雙標問題。

好麗友稱，事件起因是有人用翻譯軟體翻譯了海外產品的配料表，得到的翻譯結果和中國生產的好麗友配料表不同，一方面，是由於翻譯軟體並不精準；另一方面，各國對配料表的要求、稱呼都不一樣，「這是個比較專業的領域」。

但值得注意的是，好麗友此次在微博的聲明，是手機備忘錄截圖，有大陸網友表示：「公司說明用備忘錄？？？？？可真有你的」。還有多名網友在評論區稱：「以後不會再買好麗友了。」

2日，針對近日大陸自媒體帳號發布有關好麗友漲價與原料雙標等問題，好麗友再次透過官方微博火速發布了一份正式聲明。