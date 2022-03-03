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2月財新中國服務業PMI降至50.2 半年來首度收縮

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸本土新冠疫情持續反覆，導致2月服務業PMI明顯回落。圖為2月蘇州疫情爆發後，執法人員在京滬高速公路蘇州新區收費站查驗駕駛核酸檢測證明。新華社
大陸本土新冠疫情持續反覆，導致2月服務業PMI明顯回落。圖為2月蘇州疫情爆發後，執法人員在京滬高速公路蘇州新區收費站查驗駕駛核酸檢測證明。新華社

據《財新網》報導，由於多地疫情散發，2月服務業經營活動受到較大影響，擴張步伐明顯放緩，2月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）降至50.2，較1月回落1.2個百分點，為2021年9月來最低。

早前公布的2月財新中國製造業PMI則為50.4，較1月回升1.3個百分點，顯示製造業整體恢復擴張。兩大行業景氣度一升一降，使得2月綜合PMI為50.1，與1月持平，顯示中國經濟呈微弱擴張。

財新中國PMI走勢與大陸國家統計局的數字並不一致。官方公布的2月製造業PMI為50.4，微升0.1個百分點；服務業商務指數上升0.2個百分點至50.5，綜合PMI也回升0.2個百分點至51.2。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，2022年製造業、服務業景氣度一升一降，但均位於榮枯線上，製造業需求改善較為明顯，服務業需求受影響較大。企業家對未來仍保持較強樂觀預期，就業壓力依然很大，同時通膨有所抬頭。

王喆指出，1月至2月期間，廣西、江蘇、內蒙古等地出現局部疫情，相關防控措施的加強對運輸、銷售環節有所制約。「三重壓力」（需求收縮、供給衝擊、預期轉弱）下，中國經濟依然面臨較大的下行壓力，恢復基礎仍不牢固，「穩增長」仍是重中之重。

PMI 內蒙古

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