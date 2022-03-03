機器人相關企業 去年增逾7成

中國大陸商業查詢平台天眼查2日發布的數據顯示，目前中國大陸工業機器人相關企業超11.4萬家；其中，2021年新增註冊企業超4.6萬家，增速達72.97%。

中新社報導，從地域分布來看，江蘇、廣東、山東三地相關企業數量最多，分別擁有2.4萬餘家、1.9萬餘家以及1.2萬餘家；從註冊資本來看，註冊資本在100萬元（人民幣，下同）以下的企業占比19.83%，1000萬元以上的占比24.32%。

據大陸工業和信息化部透露，「5G+工業互聯網」在建項目中國大陸超過2000多個。天眼查數據顯示，目前大陸「5G+工業互聯網」相關企業超14.3萬餘家；其中，2021年新增註冊企業8.6萬餘家，增速達到212.98%。從成立時間來看，逾七成企業成立於1年之內。