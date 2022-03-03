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數位人民幣試點 第三批城市亮相

聯合報 / 記者黃雅慧／綜合報導
大陸當局正積極推動數位人民幣，圖為一名顧客在北京市西城區一咖啡店使用數位人民幣購物。（中新社）
大陸當局正積極推動數位人民幣，圖為一名顧客在北京市西城區一咖啡店使用數位人民幣購物。（中新社）

數位人民幣第三批試點城市即將亮相，據「上海證券報」報導，福州市、廈門市、杭州市有望成為第三批數位人民幣試點城市。

該報導指出，今年開年以來，河南、福建、黑龍江、重慶、廣州等地明確提出積極爭取數位人民幣試點。值得注意的是，此次福州爭取數位人民幣試點並非單獨行動，廈門市和平潭綜合實驗區也都在積極準備之中。

多位業內人士分析稱，通過此前試點，數位人民幣錢包數量以及技術、場景優勢已經得到市場認可，目前擴大試點的條件已經成熟。

據統計，截至去年末，數位人民幣試點場景已超過808.51萬個，累計開立個人錢包2.61億個，交易金額人民幣875.65億元。

中國（上海）自貿區研究院、浦東改革與發展研究院金融研究室主任劉斌表示，「從2087萬一下子竄升到2.61億！僅僅去年下半年，數位人民幣個人錢包開設速度已經遠遠超出公眾預期，異常火爆。」他提到，未來可能會有第三批、第四批甚至第五批試點區域，因為央行數位法幣是新生事物，此前未有成熟經驗可供借鑑，因此必須在風險考慮的基礎上推動試點。

秦農銀行首席研究員董希淼認為數位人民幣作為數位經濟時代的「新基建」，今年將在應用場景、生態體系、試點地區、使用功能等四方面呈現出新趨勢。

從2019年底開始，數位人民幣開始在深圳、蘇州、雄安、成都陸續開展試點；2020年11月開始新增加上海、海南、長沙、西安、青島和大連加入試點；2022年北京冬奧會全面擴大支付使用。

數位人民幣是大陸人民銀行發行的數位形式的法定貨幣，由指定運營機構參與運營，以廣義帳戶體系為基礎，並與實物人民幣等價，具有價值特徵和法償性。

數位人民幣 上海 廈門

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