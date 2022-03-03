廣州金融、互聯網 薪情最好

廣州市總工會2日發布「2022年廣州市主要行業職工薪酬福利集體協商參考信息」，涵蓋21個主要行業。數據顯示，廣州金融業、互聯網等行業的薪酬水平整體會高於其他行業。

整體看來，預計2022年僅有互聯網／軟體行業、文化、體育和娛樂業、科學研究和技術服務業、醫藥／生命健康／醫療業和金融業5大行業薪酬增長率達到8.0%以上。

中新社報導，梳理「2022年廣州市主要行業職工薪酬福利集體協商參考信息」數據，相較於2020年，2021年廣州市大部分行業薪酬均為增長態勢，僅汽車整車行業、互聯網/軟體行業、教育培訓行業較2020年薪酬增長趨勢有所下降，但仍為正向增長。

在互聯網產業發展方面，廣州互聯網產業發展非常迅速，擁有超過3000家互聯網企業和一批具備核心競爭力的創新型企業。上述參考信息顯示，廣州互聯網行業一般操作人員年薪酬為約11.6萬元（人民幣，下同），遠高於大製造業行業。近兩年受政策收緊影響，預計2022年薪酬增長率有所下降，但仍高於其他行業。

隨著公眾健康意識提高，對醫療健康相關產品和服務的需求達到新高度。未來中國大陸對醫藥製造、醫療服務將會持續地投入，中國國產醫療器械替代進口持續深化，醫藥業未來向好。

房地產行業在源頭調控，優化規則穩地價、穩預期、穩房價。近4年，廣州地產行業整體的薪酬增長趨勢也逐漸放緩，預計到2022年，薪酬增長率僅有6.5%。

近年來，依託互聯網平台就業的貨車司機、快遞員、網約配送員等新就業形態勞動者數量大幅增加，新就業形態成為吸納就業的重要蓄水池。其中，廣州外賣行業群體龐大，網約配送員整體薪酬最大差距約5萬元，大部分從業人員的薪酬達到10萬元以上的水平。

此外，隨著「雙減」政策實施補教業受到較大影響，補教機構積極調整向職業教育、素質教育等業務板塊轉移。

目前來看，新就業形態勞動者收入水平已不低於傳統製造業勞動者收入水平。