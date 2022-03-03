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回升 物流業景氣指數51.2%

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
大陸電商平台京物流的Y3無人機。（中新社）
大陸電商平台京物流的Y3無人機。（中新社）

中國物流與採購聯合會2日發布數據顯示，2月分中國大陸物流業景氣指數為51.2%，物流業景氣指數較上月略有回升，預示物流運行將企穩趨升。

中新社報導，2月分中國大陸物流業景氣指數為51.2%，較上月回升0.1個百分點。分析認為，從分項指數看，業務總量指數、新訂單指數、設備利用率指數和業務活動預期指數位於景氣區間。物流從業人員受節日因素影響雖略有減少，但回落幅度明顯低於往年同期水平，為節日期間物流行業的運轉正常提供基礎保障。在政策促進效果仍將繼續釋放和消費需求增長的影響下，物流企業對未來業務活動預期繼續向好，物流運行將企穩趨升。

從行業看，鐵路運輸業、倉儲業和郵政業業務量需求保持增長。從區域看，東部地區和中部地區物流活動保持活躍。

分析稱，從後期走勢看，新訂單指數和業務活動預期指數分別為50.2%和59.7%，均保持在景氣水平，預示物流活動將企穩向好。

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