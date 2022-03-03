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找房熱度再起 環比漲36.6%

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

58同城、安居客2日發布的「2月國民安居指數報告」顯示，2022年2月中國大陸新房找房熱度有明顯回升，環比上漲36.6%。

中新社報導，這是中國大陸新房找房熱度在連續多月回落之後首次出現反彈。其中，報告指出，2月大陸一線城市找房熱度環比上漲43.6%，二線城市找房熱度環比上漲34.5%，三四線城市找房熱度環比上漲36.5%。在重點監測的城市中，西安、上海、長春、昆山、哈爾濱等熱點城市2月找房熱度環比漲幅超50%。

從市場預期來看，報告指出，2022年2月用戶信心指數為108.9，環比上漲2.4%，為多月來的高點。61.5%的受訪購房者認為2022年樓市調控政策的走向將繼續保持穩定；對於2022年房價走勢的看法，超半數參與調研的購房者認為房價與2021年相比基本持平。

再看二手房市場。報告調研發現，2022年2月，大陸房地產經紀人對目前二手房市場的信心指數為105.0，環比上漲2.1%；認為會繼續推出政策限制房價的經紀人環比略有下降；近五成的經紀人認為2022年二手房價格將與2021年基本持平，此外，超五成經紀人認為二手房掛牌量同比將會上漲。

從房價來看，報告顯示，2月中國大陸重點65城新房線上均價為每平方公尺17561元（人民幣，下同），環比微跌0.12%，其中有22城新房在線均價環比上漲；二手房在線掛牌均價為每平方公尺16958元，環比上漲0.42%。

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