百城新房止跌轉漲 廣州漲最多

在廣州、上海、北京等核心城市樓市回暖的帶動下，2月中國大陸百城新房價格止跌轉漲。中指研究院1日發布的數據顯示，2022年2月，中國大陸100個城市新建住宅均價為每平方公尺16184元（人民幣，下同），環比止跌轉漲，上漲0.03%，同比上漲1.89%。當月，廣州新建住宅價格環比漲幅最高，為0.62%。

中新社報導，當月，受廣州、東莞房價上漲帶動，珠三角區域的新建住宅價格環比漲幅居各主要城市群首位。此外，常州、泰州、上海、揚州、合肥、常熟等長三角城市新房價格漲幅也居百城前列。

中指研究院指數事業部分析師孟新增透露，前兩個月百城房價累計漲幅也已回到正增長區間。2022年1-2月，百城新建住宅價格累計上漲0.02%。

初步統計，2月，50個代表城市商品住宅成交面積降幅仍在四成左右，但在政策環境逐漸改善下，大陸一線城市市場活躍度緩慢恢復。

今年以來，中國大陸多地調整購房相關政策，推動樓市恢復。據中指研究院統計，自2022年以來，中國大陸已有超40個城市從降首付比例、加大引才力度、發放購房補貼、提高公積金貸款額度等方面調整房地產調控政策，需求端政策調整力度加大，有利於緩和市場情緒，促進合理住房需求釋放。

3月1日，鄭州市發布房地產新政稱，支持合理住房需求，引導在鄭金融機構加大個人住房按揭貸款投放，下調住房貸款利率等。

中指研究院預計，3月分，大陸樓市成交規模環比會有所上升，但基於去年同期高基數下，成交規模同比大概率仍為下降趨勢。值得注意的是，熱點一二線城市市場恢復節奏或相對較快。另據貝殼研究院統計，2022年2月分，中國大陸50個城市二手房價格指數與1月持平，結束了去年8月以來連續環比下跌的走勢。