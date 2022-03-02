陸幹就愛打壓台人？他揭台企陸廠「怪現象」 神解析顛覆想像

在陸幹底下工作會有什麼樣的待遇？一名網友在PTT工作板上發問，日前接到台企的面試通知，沒想到兩位高級主管皆是陸籍幹部，讓他不免好奇台幹作為下屬是否會因此被「衝康」（背後陰人），沒想到釣出過來人解答，神解析台企陸廠的職場潛規則，顛覆大家和陸人共事想像。

原PO先是回應網友疑慮，認為在陸幹底下做事其實沒什麼大不了。他舉陸商為例，指出台幹在職場「自己人砍自己人」的狀況也是屢見不鮮，整個過程中情義相挺的反而都是陸幹。

接著他也分析台企大陸工廠體制內的「怪現象」：

基層陸幹：素質能力多半都很鳥，大家最詬病的一群 基層台幹：素質能力多半都很好，最乖、最苦幹實幹的一群 高層陸幹：素質能力多半都很好，憑真本事爬上去的一群 高層台幹：素質能力多半都很鳥，卡到位置吃香喝辣、包二奶的一群

至於是否因在陸幹底下工作就被打壓？他則認為因為是台企所以還好，畢竟還是必須看上頭台人高層的臉色，若總是為提拔陸幹打壓台幹，處長遞交升遷名單，大老闆久了也是看的出來，「因此為了避免啟人疑竇被說話，陸幹升遷反而還會偏台幹一點」。

網友見原PO精闢解析紛紛讚道，「歸納得不錯」、「推這篇，邏輯正確」、「服務台企兩年看下來也感覺是這樣」、「原PO真的觀察入微，台灣職場生態就是如此」、「高層陸幹素質好+1，而且忠誠度也高」。