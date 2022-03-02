快訊

聯合國大會「141贊成 5反對」通過 強力譴責俄侵烏 要求立即撤軍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

螞蟻整改自查基本結束 陸銀保監會主委：仍有問題要探索

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
中國銀保監會主席郭樹清。中新社
中國銀保監會主席郭樹清。中新社

對於阿里巴巴旗下螞蟻集團等14家互聯網平台企業涉及金融業務的整改進展，據陸媒「澎湃新聞」報導，大陸銀保監會主席郭樹清2日在國新辦新聞發布會上表示，人民銀行牽頭，銀保監會、中證監、外管局一起，從2020年以來一直在進行整改，總體進展的情況還是比較順利。不過，郭樹清也提到，他們自查基本結束，但還有一些問題需要繼續探索。

郭樹清指出，螞蟻集團等互聯網平台企業開展的金融業務因有一定的創新性，所以過去沒有納入監管，現在要逐步納入會有一個過程。包括從企業本身、管理部門，還有產品的認定界定，且還涉及如數據、個人資訊、個人隱私的保護問題、商業秘密保護的問題等十分複雜。

郭樹清稱，在整改過程中，也會遇到各種困難，但總體上，有充分的信心把整改做好，在大陸既鼓勵金融創新，同時又要嚴格依法合規，公平競爭，防止資本無序擴張和不公平的競爭。

郭樹清對於螞蟻集團等互聯網平台涉及金融企業整改進度介紹道，「他們現在自查方面基本結束，整改還沒有完全結束，對還有一些問題需要繼續探索，有新的情況我們還會向社會、向公眾、向媒體及時地進行披露。」

人民銀行 螞蟻金服

延伸閱讀

擁粉450萬 大牌不離手的「北京名媛」翻車了？

90後急脫單成大陸一線城市相親主力 她繳6萬見4男

食蟻獸媽媽「累到蜷縮起來睡著」讓寶寶自己吸奶 辛苦育兒畫面曝光

5G+工業互聯網 陸發展迅速

相關新聞

陸房市調控鬆綁 六年首見

大陸樓市復甦可期，省會級地方政府釋出政策鬆綁措施。河南鄭州市發布19條穩樓市措施，首次出現放鬆限購限貸內容，這是2016...

廣州金融、互聯網 薪情最好

廣州市總工會2日發布「2022年廣州市主要行業職工薪酬福利集體協商參考信息」，涵蓋21個主要行業。數據顯示，廣州金融業、...

數位人民幣試點 第三批城市亮相

數位人民幣第三批試點城市即將亮相，據「上海證券報」報導，福州市、廈門市、杭州市有望成為第三批數位人民幣試點城市。

回升 物流業景氣指數51.2%

中國物流與採購聯合會2日發布數據顯示，2月分中國大陸物流業景氣指數為51.2%，物流業景氣指數較上月略有回升，預示物流運...

百城新房止跌轉漲 廣州漲最多

在廣州、上海、北京等核心城市樓市回暖的帶動下，2月中國大陸百城新房價格止跌轉漲。中指研究院1日發布的數據顯示，2022年...

找房熱度再起 環比漲36.6%

58同城、安居客2日發布的「2月國民安居指數報告」顯示，2022年2月中國大陸新房找房熱度有明顯回升，環比上漲36.6%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。