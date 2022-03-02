螞蟻整改自查基本結束 陸銀保監會主委：仍有問題要探索

對於阿里巴巴旗下螞蟻集團等14家互聯網平台企業涉及金融業務的整改進展，據陸媒「澎湃新聞」報導，大陸銀保監會主席郭樹清2日在國新辦新聞發布會上表示，人民銀行牽頭，銀保監會、中證監、外管局一起，從2020年以來一直在進行整改，總體進展的情況還是比較順利。不過，郭樹清也提到，他們自查基本結束，但還有一些問題需要繼續探索。

郭樹清指出，螞蟻集團等互聯網平台企業開展的金融業務因有一定的創新性，所以過去沒有納入監管，現在要逐步納入會有一個過程。包括從企業本身、管理部門，還有產品的認定界定，且還涉及如數據、個人資訊、個人隱私的保護問題、商業秘密保護的問題等十分複雜。

郭樹清稱，在整改過程中，也會遇到各種困難，但總體上，有充分的信心把整改做好，在大陸既鼓勵金融創新，同時又要嚴格依法合規，公平競爭，防止資本無序擴張和不公平的競爭。

郭樹清對於螞蟻集團等互聯網平台涉及金融企業整改進度介紹道，「他們現在自查方面基本結束，整改還沒有完全結束，對還有一些問題需要繼續探索，有新的情況我們還會向社會、向公眾、向媒體及時地進行披露。」