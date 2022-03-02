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陸京東物流收購德邦快遞 再度擴張物流版圖

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
京東物流近幾年通過收購擴大事業版圖。圖／取自京東物流官方微博
京東物流近幾年通過收購擴大事業版圖。圖／取自京東物流官方微博

面對激烈競爭的大陸物流市場，京東集團持續擴張版圖搶佔先機。根據陸媒《新言財經》消息，京東已完成對德邦快遞的收購。此前德邦快遞曾對收購傳聞回應「消息不實」。2月28日，德邦股份停牌，董秘辦稱將被收購。事實上，京東集團一直在通過併購強化物流板塊。去年2月，京東物流提交招股書，並於三個月後成功登陸港交所。隨後，京東物流開始迅速擴張。

德邦快遞成立於1996年，董事長兼創辦人崔維星通過「儲備經理人」培訓及校招解決直營模式的管理難題，避免通過轉賣退出歷史舞台。2010年，德邦營收達人民幣26億元。隨後，通過合伙人制輪值CEO制，崔維星帶領德邦於2018年登陸A股。

今年1月6日，便有傳聞指出京東物流已收購德邦快遞，但被否認。但據報導，一份流傳的截圖顯示，德邦內部已宣布了收購消息，德邦快遞董事長兼總經理崔維星將退出，京東將委派高層接手。崔維星在2月28日的早餐會宣布此事，與此同時，德邦股份也於該日停牌。

京東近年持續擴展物流板塊的觸角。先是在2020年8月收購從事「限時速運服務」的企業跨越速運集團有限公司（簡稱「跨越速運」）；今年2月25日，京東集團公布以現金5.46億美元認購配送平台「達達集團」普通股，完成後，京東集團持有達達的股權從原有的46.46%上升至約52%。

據悉，2021年以來，京東物流新增倉庫數量達450個，相當於2007年至2017年10年間的建倉數量。截至2021年第3季，京東物流已運營約1,300個倉庫，41座亞洲一號智慧物流園區，運營的倉儲總面積約2,300萬平方米。

京東集團 板塊

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