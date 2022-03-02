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雙減政策後 中國大陸83.5%學生沒參加校外學科培訓

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
圖為浙江杭州的一個官辦暑托班。 中新社
圖為浙江杭州的一個官辦暑托班。 中新社

中國大陸去年頒布「雙減」政策，期望減少學生負擔，而成效如何呢？由北京師範大學中國教育與社會發展研究院發佈的「全國『雙減』成效調查報告」（以下簡稱「報告」）指出，83.5%的學生未參加校外學科培訓。

據陸媒澎湃新聞報導，「報告」指出，「雙減」政策受到普遍贊同，學生作業負擔有效減輕，學校作業設計品質明顯提高，課後服務總體滿意度較高。校長、教師、家長和學生表示贊同「雙減」政策的比例分別是96.8%、92.8%、90.5%和96%。

「報告」還提出，學生對學校學習生活滿意度高，居家學習活動內容發生改變，睡眠時間增加，學生校外培訓負擔有效減輕。68.2%的家長認為孩子的睡眠時間明顯增加，小學平均睡眠時間為9.3小時，初中為8.5小時。

另，83.5%的學生未參加校外學科培訓，63.3%的學生未參加非學科類培訓。參加校外學科培訓的學生中，31.5%的家長認為孩子參加學科類培訓班的數量減少了。

關於「雙減」改革面臨的困難和挑戰，「報告」提及五個方面，包含教師作業設計能力亟待提高、課後服務經費保障機制尚未健全、校外培訓機構仍存在違規行為、教師工作壓力和負擔加重、家長對教育期望值較高。

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