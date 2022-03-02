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優化涉台營商環境 南京市台辦「服務台商進基層」啟動

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
南京市台辦主任趙小華致詞。主辦單位／提供
南京市台辦主任趙小華致詞。主辦單位／提供

為進一步優化涉台營商環境，提升對台服務效能，積極打造南京涉台服務特色品牌，由南京市台辦舉辦「服務台商台胞進基層」系列活動於日前啟動。

南京市發改委一級調研員、經濟體制改革處處長張謙，向與會嘉賓講授「南京市2022年優化營商環境實施方案」，介紹南京市圍繞「一個目標、四更原則和六個環境」全方位、多層次提升營商環境系統性競爭力的措施。

南京市台辦台胞服務中心主任張仁海圍繞四宜措施中與工作生活、創業就業、轉型升級等密切相關的服務進行講解，介紹成效並鼓勵台企紮根南京發展，積極申請福利。

活動過程中，南京市台辦副主任、二級巡視員季斌與溧水區區委常委、統戰部部長石磊共同為溧水區「台胞台商服務聯盟」揭牌。

為做好台商服務工作，溧水區採取政府部門、社會組織和園區基地的組織架構，由15家單位組成溧水區台胞台企服務聯盟，為台企在溧生活及發展做好各項指導和保障服務。

南京溧水區科技局、區工信局立足自身工作職責，圍繞做好台企服務分別進行發言，市台資企業協會副會長、南京高崎電機有限公司總經理徐榕峰、紙箱王總經理莊世賢、南京步林穀食品科技有限公司總經理楊俊彥等台商先後發言，他們回顧企業的發展史，對市台辦及溧水區政府對台企發展過程中提供的幫助表達感謝。

活動最後，南京市台辦主任趙小華宣布「服務台商台胞進基層」系列活動正式啟動，並要求進一步加強市區聯動，凝聚工作合力，緊緊牽住優化營商環境的要點，用心用情為辦實事、做好事、解難事，努力構建市委市政府認可、寧台經濟社會高品質融合發展的新格局。

為開展好疫情防控常態化背景下的服務工作，今年起著力打造「服務台商台胞進基層」系列活動，擬利用全年12個月深入全市12個板塊。採取走訪調研、座談交流、宣講等多種形式，幫助台企解決生產生活中遇到的問題，宣傳惠台利民服務舉措，交流對台服務工作經驗，徵集意見建議，以便更好的為在寧台商台企做好服務，推動南京高品質發展。

南京市溧水區台胞台商服務聯盟揭牌儀式。主辦單位／提供
南京市溧水區台胞台商服務聯盟揭牌儀式。主辦單位／提供
南京市服務台商台胞進基層系列活動。主辦單位／提供
南京市服務台商台胞進基層系列活動。主辦單位／提供

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