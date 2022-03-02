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大陸徐州8孩母案後 公安部實施打擊拐賣婦女兒童行動

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
徐州早前爆出的「八孩母親」，官方已證實為遭拐賣婦女。（取自網路）
徐州早前爆出的「八孩母親」，官方已證實為遭拐賣婦女。（取自網路）

大陸徐州爆出8孩母案後，公安部決定自本月起到年底，實施開展打擊拐賣婦女兒童犯罪專項行動，部署電視電話會議並於今日召開。

據陸媒澎湃新聞報導，大陸公安部指出，要深刻認識當前拐賣犯罪新形勢新特點，重拳出擊、多措並舉，將打擊拐賣婦女兒童犯罪專項行動作為今年重點任務來抓。

大陸公安部並指出，要深化「百萬警進千萬家」活動，會同社區、街道和村組深入群眾家庭，走訪福利院、救助管理機構等，全面梳理排查侵害婦女兒童權益線索，重點排查疑似被拐人員。

公安部有關負責人介紹，近年來，有效遏制拐賣婦女兒童犯罪。2021年，全國拐賣婦女兒童案件與2013年相比，降幅達到88.3%，其中群眾高度關注的盜搶兒童案件目前年立案不到20起。

公安部有關負責人指出，大陸拐賣犯罪的高峰期集中在1980、1990年代，受多重因素影響，當前滋生拐賣犯罪的土壤尚未完全剷除，還有一批積案沒有偵破，拐賣犯罪形勢仍然不容樂觀，預防、發現、打擊、解救、安置等工作機制尚不完善，打擊治理工作還任重道遠。

公安

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