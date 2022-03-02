聽新聞
test
0:00 / 0:00
大陸徐州8孩母案後 公安部實施打擊拐賣婦女兒童行動
大陸徐州爆出8孩母案後，公安部決定自本月起到年底，實施開展打擊拐賣婦女兒童犯罪專項行動，部署電視電話會議並於今日召開。
據陸媒澎湃新聞報導，大陸公安部指出，要深刻認識當前拐賣犯罪新形勢新特點，重拳出擊、多措並舉，將打擊拐賣婦女兒童犯罪專項行動作為今年重點任務來抓。
大陸公安部並指出，要深化「百萬警進千萬家」活動，會同社區、街道和村組深入群眾家庭，走訪福利院、救助管理機構等，全面梳理排查侵害婦女兒童權益線索，重點排查疑似被拐人員。
公安部有關負責人介紹，近年來，有效遏制拐賣婦女兒童犯罪。2021年，全國拐賣婦女兒童案件與2013年相比，降幅達到88.3%，其中群眾高度關注的盜搶兒童案件目前年立案不到20起。
公安部有關負責人指出，大陸拐賣犯罪的高峰期集中在1980、1990年代，受多重因素影響，當前滋生拐賣犯罪的土壤尚未完全剷除，還有一批積案沒有偵破，拐賣犯罪形勢仍然不容樂觀，預防、發現、打擊、解救、安置等工作機制尚不完善，打擊治理工作還任重道遠。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言