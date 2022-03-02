中國大陸公安部宣布展開專項行動 全面打擊拐賣婦女兒童

在江蘇徐州「鐵鏈女事件」爆發一個多月後，中國大陸公安部終於宣布，3月1日起至12月31日將開展打擊拐賣婦女兒童犯罪專項行動，並將此作為今年的重點任務，全力偵破拐賣舊案，嚴懲一批拐賣犯罪分子，解救一批被拐婦女兒童。

1月底，中國大陸網路傳出江蘇徐州有一名遭拐賣婦女，被人以鐵鏈拴住脖子，長期遭虐待、性侵並連生八名孩子的悲慘事件，讓中國大陸社會上長期存在的拐賣婦女問題受到關注。近日，陝西省榆林市佳縣傳出，當地也有一名悲慘遭遇堪比徐州「鐵鏈女」的「鐵籠女」。

面對輿論壓力，中國大陸公安部終於在2日召開全國公安機關打擊拐賣婦女兒童犯罪專項行動動員部署電視電話會議，宣示將開展打擊拐賣婦女兒童犯罪專項行動，以「切實維護婦女兒童合法權益，堅決維護國家政治安全和社會穩定，以實際行動迎接黨的二十大勝利召開」。

據上海《澎湃新聞》報導，公安部提出，要對各地來歷不明的流浪乞討、智力障礙、精神疾病、聾啞殘疾等婦女兒童進行全面清查，確保「底數清、情況明」。

各地公安應會同社區、街道和村組深入群眾家庭，走訪福利院、救助管理機構等，全面梳理排查侵害婦女兒童權益線索，重點排查疑似被拐人員。對疑似被拐人員和尋親人員，要第一時間採集DNA等信息，加強信息研判，為專項行動提供有力支撐。

公安部坦承，中國大陸拐賣犯罪的高峰期集中在1980、90年代，受多重因素影響，當前滋生拐賣犯罪的土壤尚未完全鏟除，還有一批積案沒有偵破，拐賣犯罪形勢仍不容樂觀，預防、發現、打擊、解救、安置等工作機制尚不完善，打擊治理工作還任重道遠。

公安部已成立打擊拐賣婦女兒童犯罪專項行動領導小組，公安機關將充分發揮職能作用，組織開展專項行動，確保專項行動「打出聲威、打出實效」，堅決維護婦女兒童合法權益。