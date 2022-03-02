廣州 打造大灣區船舶加油站

「國際航行船舶保稅油加註啟動活動暨國際油商合作發展大會」2月28日在穗舉行，現場共有7個保稅油相關項目簽約，涉及總額13億元（人民幣，下同）。據悉，廣州承接國際航行船舶保稅加油許可權創新試點已正式落地，該市正全力打造粵港澳大灣區「超級加油站」。

中新社報導，本月中旬，廣州市印發「廣州市國際航行船舶保稅加油管理暫行辦法的通知」，標誌著廣州承接國際航行船舶保稅加油許可權創新試點正式落地，企業可向廣州市申請開展國際航行船舶保稅加油業務，在省內開展保稅油直供。

廣州市副市長陳傑在當日大會上表示，廣州將把握此次試點機遇，開通更多國際航線，增強廣州港區油料服務功能，吸引更多國際船舶靠泊和消費，鼓勵船舶修造以及航運相關產業加快發展。

他說，廣州將與深圳、香港優勢互補、錯位發展，推動建設粵港澳大灣區「超級加油站」，增強粵港澳大灣區在國際船油市場上的話語權，提升大灣區港口群的全球輻射力和國際影響力。 廣州市南沙區擁有綿長海岸線和華南最大的綜合性樞紐港南沙港，開通國際航線137條，貿易網絡通達200多個國家和地區的400多個港口；同時，南沙小虎島石化區是廣東省石化儲備基地，擁有儲罐310座、總庫容超317萬立方米，可以靠泊12萬噸級的大型油輪，吸引了一批供油專業性公司集聚發展。

該區已出台配套政策，對區內租賃儲油罐、安裝保稅燃油供應監控設施等給予補貼，同時對新落戶船公司、新增歐美航線、國際船舶管理機構及檢驗機構入駐予以高額獎勵。

南沙區相關負責人表示，保稅油加註業務落地，將極大滿足往來南沙外輪的加油需求，接下來，南沙將加快港航基礎設施建設，大力發展航運服務業，加快建設大灣區國際航行船舶保稅油供應基地。