電商直播下鄉 農民增收新賣點

艾瑞諮詢發佈報告預計，2023年中國直播電商規模將超4.9萬億元人民幣。大陸全國人大代表、岳陽市屈原管理區鳳凰鄉河泊潭村村民委員會主任楊莉跟栀子花產業打了一輩子交道，在當地被稱為「栀子姐姐」的她也常常上陣帶貨。「我第一次進直播間算是邊學邊賣，當時賣的是栀子茶，我還怕第一次直播賣不掉，結果沒想到不到一個小時就都賣完了」。

中新社報導，電商直播「下鄉」的背後不僅有代表委員們，越來越多的普通農民也參與其中。廣東省清新區政協委員、清新區融媒體中心新媒體主任葉桂表示，其於2019年成立了清新MCN機構服務鄉村振興，目前有300多名內容生產者，其中農民朋友就有一百多名。同時其打通了電商閉環，把源頭產品經過包裝、認證、銷售、物流、客服等環節，2021年通過電商直播銷售本地農產品就超600萬元人民幣。

2022年中央一號文件再次對農村電商提出新要求，促進農副產品直播帶貨規範健康發展。全國人大代表、中國社科院農村發展研究所所長魏後凱認為，相比城市，農村電商發展起步要晚、水平要低，但近年來速度很快，每年增長速度都在40%以上。

他說，電商直播對鄉村振興有多方面利好。例如，有利於農產品銷售、有利於農民增收、有利於農村產業直接與市場建立聯系、有利於創造就業崗位和農村本土創業創新、有利於宣傳擴大鄉村品牌等。

中國農業農村部農村經濟研究中心研究員張照新認為，促進農產品銷售是電商直播帶來最明顯的效果，而它也能把鄉村的多元化價值挖掘出來，更好地激活鄉村的資源要素。例如，生態自然風光、傳統手工技藝等都可以藉助電商直播得到更多關注，進而有可能變為農民增收的新賣點。

有專家表示，農產品直播帶貨雖然總量不大，但對鄉村發展、農民增收、消費者權益保障等均有重要意義，推動規範發展勢在必行。

楊莉表示，農民要做電商直播，缺資金缺人才缺設備缺流量，起步初期還是需要更多的支持。她建議，政府加大對農民電商的孵化力度，並引導大平台對農民電商直播進行流量支持，一起做大共同富裕的蛋糕。