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花旗 上海外匯改革試點銀行

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

花旗銀行（中國）有限公司上海分行（花旗上海）3月1日宣佈，其已收到中國國家外匯管理局上海市分局的批復，成為首批參與上海自貿區臨港新片區跨境貿易投資高水平開放外匯管理改革試點的銀行。據悉，其是四家試點銀行中唯一的外資銀行。 　　

中新社報導，自貿區臨港新片區跨境貿易投資高水平開放外匯管理改革試點是上海市深入貫徹新發展理念、加快構建新發展格局、支持臨港新片區建設、進一步提高外匯管理服務實體經濟能力的重要舉措。 　　

花旗上海本次備案的試點業務，包含四項經常項目便利化措施：便利試點區域內的優質企業經常項目資金收付、支持優化新型國際貿易結算、擴大貿易收支軋差淨額結算企業範圍，以及貨物貿易特殊退匯免於登記。

上海自貿區 外匯 實體經濟

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