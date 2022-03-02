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安徽發布 長三角一體化計畫

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

安徽省發展改革委2月28日發布「2022年安徽省長三角一體化發展重點項目計畫」。根據計劃，該省今年將圍繞區域協調發展、科技創新、基礎設施等8個方面，實施163個重大項目，總投資超1.2萬億元（人民幣，下同），其中93個項目列入中國國家長三角一體化發展年度重點工作。

中新社報導，近年來，安徽推動長三角一體化發展不斷取得新進展。為推進項目落地實施，安徽加強與長遠規劃相銜接，制定年度重點項目清單，建立長三角一體化發展重點項目庫，對年內具備實施基礎的重點項目實施定期調度、掛圖作戰、推進實施。

「十四五」期間，安徽省謀劃了涵蓋科技產業創新、城鄉融合發展、基礎設施互聯互通、公共服務便利共享等8大領域43類1300多個長三角一體化發展重大項目，總投資約8萬億元。 　　

安徽省發展改革委相關負責人表示，2022年，安徽將聚焦合肥都市圈、皖北承接產業轉移集聚區、皖江城市帶承接產業轉移示範區、皖西大別山革命老區、皖南國際文化旅遊示範區及省際毗鄰地區新型功能區等重點區域，落地實施重大政策措施、重大事項、重大項目「三張清單」。 　　

其中，重大事項包括落實滬蘇浙城市結對合作幫扶皖北城市、推進長三角科技創新共同體建設、實施產業鏈補鏈固鏈強鏈行動、推動建設「軌道上的長三角」、「水上長三角」、「數字長三角」，加強與滬蘇浙教育醫療機構深度合作、推進異地醫保即時結算等。 　　

2021年，滬蘇浙在皖投資在建億元以上項目近4200個，實際到位資金逾9000億元，佔安徽在建省外投資項目比重超五成。

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