天津 首條澳遠洋航線開通

靠泊天津港聯盟國際集裝箱碼頭的「金星布萊特」輪2月28日開始集裝箱吊裝作業，標誌著「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）生效後的天津港首條澳大利亞遠洋航線正式開通。 中新社報導，此次天津港集團聯合以星綜合航運開通的「中澳快航」航線，將在天津與澳大利亞港口雪梨、墨爾本、布里斯本之間投入7艘1800TEU—3000TEU（標準箱）的專業集裝箱船舶，主要服務腹地企業出口鋼鐵製品、傢具、食品、玻璃、電子產品、一般化工品、紡織品、塑料橡膠製品等貨物，進口季節性的高粱豆類、保健品、動物皮毛、冷凍牛羊肉等澳大利亞本地優質商品。

航線的開通實現了在天津港周班掛靠，填補了目前天津至澳大利亞直達班輪的空白，增強了雪梨到紐西蘭基本港口的中轉服務，將進一步聯通天津港到澳大利亞的外貿幹線網絡，提速京津冀區域直達澳大利亞的航運貿易交流。

新航線的開通給外貿出口企業帶來了實打實的好處。「新航線縮短了中澳之間的航運時間，提升進出口貨物的交貨速度，幫助企業解決了因航程過長產生的困難和問題」。天津萬達輪胎集團副董事長耿鵬說。

近年來，天津港與澳大利亞各主要港口之間的集裝箱海上運輸量穩步增長，2021年同比增幅超10%。今後，天津港集團將不斷增強港口服務輻射功能，深化港航協作，共促航線網絡的持續完善與拓展。