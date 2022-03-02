北京2機場 建2個千億級商圈

「十四五」時期，北京將加快建設國際消費中心城市。北京將集中力量在首都國際機場、大興國際機場「雙樞紐」和兩個臨空經濟區加快建設國際消費功能區。到2025年，「雙樞紐」國際消費功能區基本建成，建成兩個千億級商圈，拉動區域經濟中的消費作用。

中新社報導，北京3月1日發佈「打造雙樞紐國際消費橋頭堡實施方案（2021-2025年）」。根據「實施方案」，北京將提升「雙樞紐」特色消費功能，打造「雙樞紐」國際購物新品牌。其中，將豐富空港型特色消費。對接旅客商務、購物、文旅、休閒等消費需求，拓展消費場景，優化消費體驗。比如，推進專業服務業開放措施在臨空經濟區率先落地，著力引進金融保險、法律咨詢、文創設計、知識產權等國際知名服務機構，發揮商務消費帶動作用；增設口岸免稅店，擴大機場免稅店規模，吸引國際消費回流。支持機場免稅店銷售國貨精品，助力國產品牌拓寬國際市場；積極引入高端零售等首店首發，融合星級酒店、休閑娛樂等消費業態，為旅客創造豐富、時尚、多元的消費體驗。

根據「實施方案」，北京還將暢通國際航空貨運通道，構建高效通達的國際物流體系，科學提升國際航班容量，推進國際航權高水平開放，提升「雙樞紐」國際中轉能力。同時，將提高「雙樞紐」市內通達度，探索在CBD、第四使館區等國際旅客集中的商圈設立市內值機點，開展「消費+預辦登機」一體化試點，並推動「機場—市區」沿線消費要素集聚，激活沿線發展。 「實施方案」提出，到2025年，北京「雙樞紐」國際消費功能區基本建成，成為聯動京津冀、服務全國、輻射全球的具有中國特色的世界級國際消費樞紐；國際一流的營商環境基本形成，國際消費容量和能級持續提升，建成兩個千億級商圈。