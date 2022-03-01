破產重整被接手後 大陸紫光展銳CEO遭董事會解職

大陸半導體國家隊因破產危機被智路建廣聯合體接手後，旗下手機晶片企業紫光展銳迎來頻繁人事變動。2月28日晚間，紫光展銳董事會一致同意，委派任奇偉代理該公司CEO，楚慶不再擔任CEO一職，此舉是「為加強公司治理，提升經營管理水準，實現公司持續健康發展」。

觀察者網報導，同時，大陸網路上流傳一張微信截圖顯示，楚慶表示：「已收到展銳董事會決議，解除我的CEO和董事職責」，他還表示：「展銳三年脫困，已步入強烈上揚的發展軌道。」不過，該截圖的真實性還未被證實。

紫光展銳披露，擔任代理CEO的任奇偉將配合董事長吳勝武共同領導紫光展銳，繼續在5G晶片等關鍵領域發力以取得突破性成長，此次管理階層變動為公司內部正常人事調整，公司生產經營活動正常有序開展。

觀察者網獲取的簡歷訊息顯示，任奇偉在半導體領域有近20年的企業管理和營運經驗，他曾是荷蘭飛利浦半導體公司的高級工程師和項目負責人，主要從事IC卡晶片的設計和研發工作。之後，他加入德國奇夢達公司西安研發中心，擔任設計總監，設計開發世界先進的DRAM產品；2009年他推動浪潮集團收購該研發中心，改制重建為西安華芯半導體有限公司（簡稱西安華芯），一直擔任總裁。

2015年，西安華芯被紫光集團收購並更名西安紫光國芯公司後，任奇偉在西安紫光國芯公司建立起一支約300多人的SoC（單晶片系統）研發團隊，為大陸國內外半導體公司提供設計服務已有十多年，涉及通訊晶片、網路晶片、汽車電子、消費電子等領域，目前正在進行的項目有基於5奈米晶片產品的設計服務，也有基於成熟工藝的「交鑰匙」設計和量產工程服務。

2018年12月，楚慶從華為離職加入紫光展銳擔任CEO。當時紫光展銳的內外部情況是整體業務面臨崩盤式下滑，產品質事故頻發。曾有媒體報導，當年展銳最大的客戶，上半年開了7個單子，結果發生了3起索賠，賠償金額超過了交易金額。

簡歷顯示，楚慶曾在通訊、半導體和半導體領域從業24年，歷任華為無線預研部總經理、大唐移動副總經理、海思無線產品線總監，華為創新孵化中心主任、華為公司戰略與技術副總裁兼海思半導體首席戰略官、紫光集團執行副總裁等職。上任後，楚慶致力於提升紫光展銳通訊技術和晶片工藝的先進性。

而就在不到一個月前，紫光展銳剛完成董事長更換。企查查資料顯示，紫光展銳2月11日發生法定代表人變更，由趙偉國變更為吳勝武，同時吳勝武還接替了趙偉國的紫光展銳董事長一職。