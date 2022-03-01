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中指院：陸2月百城房價止跌 較上月增0.03%

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
中指研究院1日發布百城房價報告指出，2月大陸百城新房價格較上月止跌轉漲0.03%。（圖／取自中新網）
中指研究院1日發布百城房價報告指出，2月大陸百城新房價格較上月止跌轉漲0.03%。（圖／取自中新網）

大陸房地產研究機構中指研究院1日發布百城房價報告指出，在廣州、上海、合肥等核心城市房價上漲帶動下，2月大陸百城新房價格較上月止跌轉漲0.03%；1月分則下跌0.01%。

路透報導，報告顯示，2月大陸百城新建住宅平均價格為每平方公尺人民幣1萬6,184元（約新台幣7.282萬元），新房價格結束三連跌態勢，較上月上漲0.03%；年漲1.89%，漲幅較上月縮小0.17個百分點。

百城新房價格止跌轉漲主要由於核心城市帶動，但多數城市新房價格仍呈下跌態勢，2月房價下跌城市為52個，較上月增加6個。

分城市群來看，長三角新房價格較上月上漲0.09%。上海、揚州、張家港、泰州及昆山新房價格由跌轉漲，蘇州、合肥、常州等城市新房價格也持續上漲。珠三角新房價格較上月上漲0.12%，漲幅居各主要城市群首位，主要受廣州、東莞房價上漲帶動，但山東半島城市群新建住宅價格止跌，而京津冀城市群新建住宅價格較上月下跌0.02%。

二手房價格結束四連跌態勢，2月百城二手住宅平均價格為每平方公尺人民幣1萬6,009元（約新台幣7.2萬元），較上月上漲0.14%；年漲2.72%，漲幅較上月縮小0.14個百分點，其中，54個城市較上月呈現上漲，較上月增加20個，上漲城市數量自去年9月以來首次超過半數。

報告表示，預計大陸兩會後可能有更多城市因城施策穩房市。隨著房市相關扶持政策持續顯效，大陸全國房地產市場可能將逐步實現底部企穩，3月一線及部分二線城市房市有望率先恢復。

大陸房地產市場在經歷了去年的深度低迷後，最近幾周開始走強，原因是相關部門開始放鬆監管，包括允許降低首付（頭期款）、降低抵押貸款利率和降低契稅。

大陸住房和城鄉建設部上周四表示，要保持房地產市場平穩運行，保持調控政策的連續性和穩定性，增強調控政策的協調性和精準性，繼續穩妥實施房地產長效機制。

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