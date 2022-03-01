韓媒：韓國對日本光刻膠依賴度已低於50%

集微網消息，業內人士透露，截至2021年12月，韓國對日本出口的100個戰略項目的依賴度持續下降，其中對日本光刻膠的依賴低於50%。

據BusinessKorea報道，去年7月，日本政府針對部分顯示器和半導體材料實施了出口限製，此後，韓國政府加大了對原材料、零部件、設備供應商的支持力度，從去年11月開始實施進口替代項目，截至2025年將支提供3800億韓元的研究開發（R&D）資金，並給予稅收優惠和限製。

上述業內人士稱，通過這一措施，韓國對日本100個戰略項目的依存度從2019年12月的30.9%下降6個百分點至2021年12月的為24.9%。同一時期，氟化氫進口量從3630萬美元下降到1250萬美元，對日本光刻膠的依賴低於50%，對日本氟化聚醯亞胺的依賴接近於零。